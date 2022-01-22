اليسا تستعرض لياقتها برقصة مع صديقها.. وهذا سعر فستانها الذي ظهرت فيه بالرياض (فيديو)

تألقت الفنانة إليسا خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض بفستان اختارته من مجموعة مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، ولفتت الأنظار بأناقتها بالأبيض.

وتميّز الفستان بقصته الأنيقة، وجاء باللون الأبيض مع تطريزات بارزة باللون الفضي على خامة شفافة بالكامل، ونسقت تحته بطانة تخفي جسدها، ويصل سعره إلى 13 ألف و450 دولارا، ونالت اطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أثنوا على اختيارها وتغزلوا بأناقتها.

في سياق منفصل، شاركت اليسا متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو ظهرت فيه بملابس كاجوال ترقص بكامل رشاقتها مع صديقها خبير التجميل بسام فتوح على أنغام أغنية "sway"، خلال تواجدها في الرياض.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رقص إليسا المحترف وحركاتها العفوية ونال إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بعفويتها وجمالها، وأثنوا على علاقتها الجميلة مع فريق عملها الحاضر دائماً لتجهيزها في حفلاتها.