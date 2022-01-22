فنون ومشاهير

اليسا تستعرض لياقتها برقصة مع صديقها.. وهذا سعر فستانها الذي ظهرت فيه بالرياض (فيديو)

Lebanon 24
22-01-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-909979-637784453040375588.jpg
Doc-P-909979-637784453040375588.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تألقت الفنانة إليسا خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض بفستان اختارته من مجموعة مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، ولفتت الأنظار بأناقتها بالأبيض.

 

وتميّز الفستان بقصته الأنيقة، وجاء باللون الأبيض مع تطريزات بارزة باللون الفضي على خامة شفافة بالكامل، ونسقت تحته بطانة تخفي جسدها، ويصل سعره إلى 13 ألف و450 دولارا، ونالت اطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أثنوا على اختيارها وتغزلوا بأناقتها.

 

A post shared by Bila Rakaba بلا رقابة (@bilarakaba)


 
 

في سياق منفصل، شاركت اليسا متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو ظهرت فيه بملابس كاجوال ترقص بكامل رشاقتها مع صديقها خبير التجميل بسام فتوح على أنغام أغنية "sway"، خلال تواجدها في الرياض.

 

 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رقص إليسا المحترف وحركاتها العفوية ونال إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بعفويتها وجمالها، وأثنوا على علاقتها الجميلة مع فريق عملها الحاضر دائماً لتجهيزها في حفلاتها.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-01-22
10:13 | 2022-01-22
08:00 | 2022-01-22
07:38 | 2022-01-22
06:26 | 2022-01-22
05:45 | 2022-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website