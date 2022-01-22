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فنون ومشاهير
زوج فنانة راحلة يستغيث: "ليس لي مكان سوى الشارع"
Lebanon 24
22-01-2022
|
14:00
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استغاث المخرج المسرحي الكبير مراد منير، زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال، بالمسؤولين لإنقاذه من مأساة كبيرة يعيشها مع أولاده، وذلك بعد أن حصلت صاحبة الشقة التي يعيشون بها على حكم بالطرد ضدهم لانتهاء مدة الإيجار وأحقيتها في استعادة الشقة التي يستأجرها المخرج الكبير منذ ثماني سنوات بنظام الإيجار الجديد.
ونشر المخرج مراد منير استغاثة على صفحته بـ"فيسبوك" يطلب فيها مهلة لمنحه فرصة للبحث عن سكن بديل، حيث أخبره قسم الشرطة بضرورة إخلاء الشقة وإلا سيتم إخلاؤها بمعرفة قسم الشرطة الأحد.
وأكد منير، في تصريحات صحافية أنه وأبناءه في حالة ذعر ولا يعرف كيف يتصرف، قائلاً: "القسم كلمني إمبارح وقال لازم أسلم الشقة الأحد وأنا أعترف بأحقية صاحبة الشقة وفقط أطلب مهلة 15 أو 20 يوماً حتي أدبر أحوالى".
وتابع: "أنا لا أطلب البقاء في الشقة لكن لسه بدور على بديل لأنني لا أملك شقة أخرى ومعنديش بديل حتى الآن".
وأكد مراد منير أنه استأجر هذه الشقة منذ ثماني سنوات بنظام الإيجار الجديد ولكن انتهت مدة العقد وترفض صاحبة الشقة استلام الإيجار أو منحه مهلة ليجد بديلاً.
وتفاعل الجمهور مع استغاثة المخرج الكبير، مطالبين الرئيس بالتدخل وإنقاذ المخرج والفنان الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي أسعدت الجمهور على مدار عقود.
المصدر: لها
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