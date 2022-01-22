فنون ومشاهير

ناصيف زيتون يطرب موسم الرياض

Lebanon 24
22-01-2022 | 11:00
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احتشد القادمون من مختلف المناطق السعودية و دول الجوار ليملأوا جميع مقاعد مسرح أبو بكر سالم في ليلة من أروع ليالي موسم الرياض أحياها الفنان ناصيف زيتون والنجمة إليسا.
 بحماسة وصوت واحد وتصفيق حار من جمهور غصّت به المدرجات أطل ناصيف على المسرح مرحّباً وقدّم باقة من أروع وأجمل اغنياته التي لاقت رواجاً كبيراً في العالم العربي وفي السعودية تحديداً حيث طبعت في ذاكرة الحضور وسكنت قلوبهم. 
ناصيف الذي حيّا الجمهور الحاضر والمملكة واثنى على فعاليات موسم الرياض، كان قد أعرب عن سعادته وفخره بالمشاركة في هذا المهرجان الفني الثقافي و شكَرَ حسن الضيافة والاستقبال من خلال تغريدة عبر التويتر وباللهجة السعودية حيث كتب: "ارحب، ابشر، سم.. بكلمات أهل الكرم والجود استقبلتونا وكنتوا قول وفعل وماهي غريبة عليكم.. كلي فخر اكون الليلة بينكم في موسم الرياض لأول مرة وراح تكون ليلة كريمة دافية نارها حية". بدورها ملكة الاحساس النجمة اليسا قدمت باقة من اجمل اغنياتها الرومنسية التي اضفت على الحضور جواً من الانس والتفاعل الكبير الذي بدا واضحاً من الجمهور. 
كان بوستر الحفل الذي يجمع اليسا وناصيف قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية محققاً نسبة عالية من التداول. وبعد ساعات قليلة من طرحها للبيع، نفدت تذاكر الحفل جميعها وكان اسم ناصيف زيتون عبر التويتر قد انطلق في موسم الرياض ليصبح ترندينغ في خلال ساعات قليلة، كما انهالت تعليقات الجمهور المرحبة بحضور نجمهم المحبوب مع تمنيات بتقديم اغنيات معينة كل حسب ذوقه. 
في الختام انهى ناصيف وصلته في جوٍ من البهجةٍ العارمة التي عمت وجوه الحاضرين واعداً اياهم بالمزيد من اللقاءات العامرة بالمودة والإخلاص المتبادلين.
المصدر: نواعم
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