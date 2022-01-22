فنون ومشاهير

"باب الحارة" يخسر مُخرجه.. بسام الملا يرحلُ تاركاً الدراما الشاميّة

Lebanon 24
22-01-2022 | 05:44
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نعت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم السبت، المخرج بسام الملا، الذي يعتبر من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية.
 
وولد الملا يوم 13 شباط 1956، وقد قام بإخراج العديد من مسلسلات البيئة الشامية وأشهرها "باب الحارة". 
 
ينتمي الملا إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل الراحل أدهم الملا، في حين أن شقيقيه مؤمن وبشار عملا في مجال الإخراج. أما شقيقه مؤيد فانخرط في مجال التمثيل. 
 
وانضمّ إلى المسيرة الفنية هذه أبناء بسام، أدهم وشمس الملا، وهما شاركا كممثلين في مسلسل "باب الحارة". 
 
ومن أبرز أعمال بسام الملا: الخشخاش (1991) - أيام شامية (1992) - الخوالي (2000) - ليالي الصالحية (2004) - باب الحارة (2006 - 2007 - 2008 - 2009) وفي عام 2010، أصبح الملا هو المشرف العام على المسلسل الذي تم إخراجه بواسطة شقيقه مؤمن الملا. 
 
 
 
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