فنون ومشاهير

ما حقيقة ظهور عادل إمام "ضيف شرف" في فيلم مع ابنه؟

Lebanon 24
22-01-2022 | 16:00
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تردد، في الأيام القليلة الماضية، حديث بين الجمهور، ووسائل الإعلام، بشأن ظهور النجم المصري عادل إمام، صاحب لقب "الزعيم"، مع ابنه في فيلمه السينمائي الجديد "عنهم"، حيث يؤدي دور "ضيف شرف" في العمل، لأول مرة في مشواره الفني، مبيناً أن هذا الأمر عارٍ تماماً من الصحة.
ونفى أحمد السبكي، منتج فيلم "عنهم"، ظهور الزعيم عادل إمام كضيف شرف، خلال أحداث الفيلم، الذي يقوم ببطولته ابنه الفنان محمد إمام، معقباً بأن الأمر لم يعرض على عادل إمام، كي يقبل أو يرفض.
 
وقال السبكي، منتج فيلم "قمر 14"، إن سيناريو الفيلم هو الذي جذب كل هؤلاء النجوم، للمشاركة فيه معاً، مبيناً أنه لا يقبل العمل على أي سيناريو، فلابد أن يكون قوياً وجديداً.
وأشار السبكي، في تصريحات خاصة لـ"زهرة الخليج"، أنه لم يخشَ تقديم فيلم "قمر 14"؛ لأنه يقدم قصصاً واقعية يعيشها الجميع. واستطرد أن الفيلم لم يتعرض لأي انتقادات من قبل الجمهور، بل عندما شاهده الجمهور صفق له.
وكشف السبكي أنه يحضر لفيلم "ليلة العيد" وهو من بطولة النجمة يسرا، مع كوكبة من النجوم، وفيلم "زومبي"، لنجم مسرح مصر علي ربيع، بجانب فيلم "عمهم"، لمحمد إمام.

 
 
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