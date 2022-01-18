إعلامية عربية تتحدّث عن تجربتها.. هكذا لمعت وبرعت بعد الصعوبات (فيديو)

هي إعلامية عربيةٌ دخلت مهنتها وبرعت فيها بعد الكثير من الصعوبات والتحديات.. مهمّتها لم تكن سهلة، إلا أنها و في خلال فترة قصيرة لمعت وبرعت وأصبحت اسماً لامعاً في عالم الإعلام.

في حلقة ضمن برنامج "تجربتي" على شاشة "الآن"، نتعرف على هذه الإعلامية التي تسلك درب النجاح، ومن خلال حديثها نحصل على إجابات للأسئلة التالية: