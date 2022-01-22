فنان لبناني ينفصل عن زوجته المغربية.. من هو؟

أعلن الفنان اللبناني كاظم شماس انفصاله نهائياً عن زوجته الفنانة المغربية ماريا نديم بعد أن كانا قد أعلنا في بداية العام الماضي عن انفصالهما المؤقت.



شماس، الذي حل ضيفا في الحلقة الثالثة من برنامج "سوا منغني" عبر شاشة "الآن"، اعتبر أن قرار الانفصال جاء مناسبا للطرفين، وقال: "كنا سنؤخر بعضنا"، مشيراً إلى أن علاقته بطليقته جيدة جداً، حتى انها باركت له على صدور أغنيته الخاصة الأولى "حلالا".