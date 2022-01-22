جوزيف عطية يبدع بجديده "منحكم ع الناس"

أطلق الفنان جوزيف عطية اغنيته الجديدة "منحكم ع الناس" على قناته الرسمية على يوتيوب حيث اقتحمت التريندينغ في لبنان بأقل من 24 ساعة على إطلاقها."منحكم ع الناس" من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين. هي مليئة بالحِكَم والمشاعر الإنسانية النبيلة إذ تذكرنا بالتعامل بعضنا مع بعض بكلّ لطافة وحسن وحقّ. الأغنية اجتماعية بامتياز، قدّمها جوزف بإحساس كبير وصدق وأداء متمكن. وقد تضمنت الكثير من الرسائل الاجتماعية الواقعية الموجهة إلى مجتمعنا وعيوبه وخصوصاً في الحكم على الناس بشكل عشوائي من دون أي معايير والتغاضي عن عيوبنا والانصراف الى التنمر والتداول بعيوب الناس وعدم تقبل النقد والاستماع إلى ما يناسبنا.وقد تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو الكليب في العاصمة البلجيكية بروكسيل تحت إدارة المخرج سمير كرم وسط أجواء ساحرة في المدينة والطبيعة الخلابة. وقد تضمّن الكليب الكثير من الرسائل التي تظّهر كلمات الاغنية بطريقة واضحة. ومنذ إصدار الأغنية التي هي من توزيع شركة Watary Digital وتحميلها عبر يوتيوب، وهي تحقق نسبة مشاهدة وتداولاً سريعاً خصوصاً أنّها تمسّ من الداخل كل من يسمعها. نذكر أن جوزيف عطية هو تحت إدارة أعمال شركة StarSystem.