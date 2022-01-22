بعد فيديوهات الرقص... نادين نجيم وولداها يُثيرون ضجّة على مواقع التواصل بهواية جديدة! (صور)

بعدما نالت فيديوهات رقص نادين نسيب نجيم وابنها جيوفاني وابنتها هافين انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، شاركتهما نادين هذه المرّة برياضة "الجمباز". فظهر الثلاثة وهم يؤدّون حركات رياضيّة بهلوانيّة، تُعتبر خطيرة بعد الشيء لمن لا يحسنها.

وقد بدا جيوفاني وهافن سعيدين بهذه الهواية، فتشجّعت نادين، وشاركتهما فيها، رغم أنّها كانت خائفة عليهما، وتدعوهما للانتباه.