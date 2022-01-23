إعلامي لبناني شهير يلهو في مدينة الملاهي: "أنا وزغير بحياتي مش عاملها" (صورة)

أمضى الاعلامي وسام بريدي نهاره مع زوجته عارضة الازياء التونسيّة الاصل ريم سعيدي وبناتهما في مدينة الملاهي.

ووثّقت ريم فيديو لزوجها وهو يلهو على الحصان في مدينة الملاهي. وقال لها: "أنا وزغير بحياتي مش عاملها".