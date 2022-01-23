فنون ومشاهير

إعلامي لبناني شهير يلهو في مدينة الملاهي: "أنا وزغير بحياتي مش عاملها" (صورة)

Lebanon 24
23-01-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-910278-637785194635433971.jpg
Doc-P-910278-637785194635433971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمضى الاعلامي وسام بريدي نهاره مع زوجته عارضة الازياء التونسيّة الاصل ريم سعيدي وبناتهما في مدينة الملاهي.
ووثّقت ريم فيديو لزوجها وهو يلهو على الحصان في مدينة الملاهي. وقال لها: "أنا وزغير بحياتي مش عاملها".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تعرفوا إلى شقيقة وسام بريدي ماريان... هل تشبهه؟ (صورة)
lebanon 24
23/01/2022 18:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24

وسام بريدي

ريم السعيدي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:15 | 2022-01-23
11:00 | 2022-01-23
08:30 | 2022-01-23
08:00 | 2022-01-23
07:14 | 2022-01-23
05:00 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website