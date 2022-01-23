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فنون ومشاهير
ليليان نمري غاضبة... لمن قالت "قرف يقرفكن"؟ (صورة)
Lebanon 24
23-01-2022
|
11:00
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نشرت الممثلة ليليان نمري صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث كتبت قائلة: "بيبعتوا الكهربا ساعة، وبهالساعة بتنقطع 3 مرات، قرف يقرفكن، قرفتونا عيشتنا".
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ليليان نمري
الكهرباء
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