ليليان نمري غاضبة... لمن قالت "قرف يقرفكن"؟ (صورة)

نشرت الممثلة ليليان نمري صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث كتبت قائلة: "بيبعتوا الكهربا ساعة، وبهالساعة بتنقطع 3 مرات، قرف يقرفكن، قرفتونا عيشتنا".