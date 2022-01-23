بعد طلاقه من زوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى... هل رقص مصطفى فهمي مع أخيه على أغنية "الغزالة الرايقة"؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للنجمين الشقيقين مصطفى وحسين فهمي، يرقصان فيه على أنغام الأغنية التي تتصدر الترند في الوطن العربي منذ أيام ”الغزالة رايقة“.وحظي الفيديو بتفاعل كبير ومشاهدات قياسية، وتم تداوله على نطاق واسع عبر منصات السوشال ميديا المختلفة، لا سيما وأنه يظهر الرشاقة التي يتمتع بها الأخوان فهمي، رغم تقدمهما في العمر.ورغم الانتشار السريع للفيديو، لكن تبين أنه قديم، وتم تركيب ”الغزالة رايقة“ الأغنية عليه بعد أن اجتاحت الترند منذ طرحها أواخر كانون الأول الماضي وأشعلت هوس الاستماع إليها في العالم العربي.