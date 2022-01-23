فنون ومشاهير

بعد طلاقه من زوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى... هل رقص مصطفى فهمي مع أخيه على أغنية "الغزالة الرايقة"؟

Lebanon 24
23-01-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-910440-637785474077510830.jpg
Doc-P-910440-637785474077510830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للنجمين الشقيقين مصطفى وحسين فهمي، يرقصان فيه على أنغام الأغنية التي تتصدر الترند في الوطن العربي منذ أيام ”الغزالة رايقة“.
وحظي الفيديو بتفاعل كبير ومشاهدات قياسية، وتم تداوله على نطاق واسع عبر منصات السوشال ميديا المختلفة، لا سيما وأنه يظهر الرشاقة التي يتمتع بها الأخوان فهمي، رغم تقدمهما في العمر.
ورغم الانتشار السريع للفيديو، لكن تبين أنه قديم، وتم تركيب ”الغزالة رايقة“ الأغنية عليه بعد أن اجتاحت الترند منذ طرحها أواخر كانون الأول الماضي وأشعلت هوس الاستماع إليها في العالم العربي.
تجدر الاشارة الى أن مصطفى تطلق من الاعلامية اللبنانية فاتن موسى وأثار موضوع طلاقهما الكثير من الأخذ والرد من قبل الطرفين. 
المصدر: فوشيا
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-01-23
14:00 | 2022-01-23
11:15 | 2022-01-23
11:00 | 2022-01-23
08:00 | 2022-01-23
07:14 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website