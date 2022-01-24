فنون ومشاهير

بعد أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز"... بيان "غير متوقع" من نقابة المهن التمثيلية المصرية

Lebanon 24
24-01-2022 | 16:00
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أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا بشأن الجدل المثار حول فيلم «أصحاب ولا أعز».
وقالت نقابة المهن التمثيلية إنها «تابعت نقيبا وأعضاء بكل دقة، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الآراء من شخصيات سياسية (منفردة أو ممثلة لأحزابها) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم ''أصحاب ولا أعز'' والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني زكي عضو النقابة».

وأوضحت أنه نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة على ثوابت أساسية أهمها:

أولا: أن الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه.

ثانيا: أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجة، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة.

ثالثا: النقابة وهي تحرص على القيم الأصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا.

وتهيب النقابة بالجميع، عدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه.
المصدر: المصري اليوم
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