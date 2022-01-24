أسامة الرحباني يكشف سبب أرشفة تراث والده.. إليكم التفاصيل

علق أسامة الرحباني على إطلاق أول أرشيف مصور لكافة أعماله المسرحية والغنائية في مسيرته الحافلة بالإنجازات الفنية للراحل الكبير منصور الرحباني.وقال الرحباني عبر تطبيق "زووم" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يحملون أعمال منصور الرحباني من محبتهم، وأردنا أن نحصر هذا الإرث ليكون مثل المكتبة الموجودة لكل محبيه فعملنا أرشيف لوالدي ونشرناه على اليويتوب لحفظ حقوق الملكية".وكشف: "الأرشيف فقط هدفه فقط توثيق تاريخ الرحباني منصور الرحباني.. وليس الأخوين رحباني، كون حقبة الاخوين مسيرة كبيرة تحتاج لوقت أكبر كما أن الارث الخاص بالأخوين سيادة الورثة عليه من الجهتين ولذا أنتج فقط مايتعلق بإرث منصور الرحباني".

وأضاف: نتمنى أن يكون ذلك عدوى للناس لكي يهتموا بإرث عبدالوهاب وأم كلثوم وشاشات التليفزيون تقاعست عن عرض مسرحيات منصور الرحباني، ولذلك وضعناها على قناة على يوتيوب يستطيع أي إنسان أن يصل إليها".ووجه الرحباني التحية لمصر على النشاط والنمو الكبير الذي تشهده تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "هذا سوف يؤثر علينا ويعدينا لكي نتحرك، ولكن نعاني في لبنان من خلافات الزعماء الرخيصة التي ليس لها معنى"، وكشف أنه أيضاً جاري الاستعداد لطرح أغاني للشعب المصري وستكون تحفة فنية.