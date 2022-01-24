لماذا اعتذر نيكولا معوض عن بطولة فيلم "أصحاب ولا أعز"؟

كشف الفنان اللبناني نيكولا معوض عن اعتذاره في وقت سابق عن تقديم بطولة فيلم "أصحاب ولا أعز"، وذلك عبر حسابه على موقع Facebookقال معوض "يلّي متابعني منيح بيعرف انو ما بحياتي اعتذرت عن دور و بعدين طلعت قلت "هيدا الدور كان إلي".. مع اني ما بلاقيها غلط، بالعكس بلاقيها شغلة كتير عادية و ما فيها اي إنتقاص لا من الدور و لا من الممثل يلّي أخد الدور."وتابع "بَسّ اليوم، مع كل الجدل يلّي عم نشوفوا حول فيلم "اصحاب ولا أعزّ"، كتير حابِب قول انو كان المفروض كون واحد من مُمَثّلي الفيلم.. و كمان حابب قول انو سبب اعتذاري ما إلو علاقة أبداً بالجَدَل الجاهِل العَقيم يلّي عم نشوفوا حاليّاً."وعن سبب اعتذاره قال "عتذرت لانو ظروف كورونا خلّت التصوير يتأجَّل أكتر من مرّة و كان عندي ارتباط مُسبَق بتصوير خارج لبنان، فا اضطرّيت انسحب من المشروع و انا عارف مُسبَقاً اني كتير رح إزعَل لمّا شوف الفيلم"وأضاف "كنت مفكّر حالي رح إزعَل بَسّ لانو الفيلم فنيّاً كتير حلو كمان لأنّي كنت عارف مُسبقاً كيف رح يكون أداء كل انسان اشتغل قدّام الكاميرا و ورا الكاميرا تحت إدارة المخرج يلّي بحبّو كتير وِسام سمَيرة"وعن الجدل حول الفيلم قال "بَسّ اليوم لقيت حالي زعلان لأسباب تانية.. زعلان لأنو هالفيلم كان رح يكون فرصة تخلّيني قول بالفعل مش بَسّ بالحَكي قدّيه الفَنّ أعلى و أسمى من كل القيود و الأحكام و الرقابات، و قدّيه للأسف نحنا عايشين بمُجتمع منافق مُزدوِج المعايير"كما أشاد بالأبطال قائلا "تحيّة من القلب لكل حدا اشتغل على هالفيلم و لكلّ إنسان مؤمِن بِفَنّ حرّ و مُستقِلّ. بعرِف رح يكون في كتير تعليقات سلبيّة.. كان في ضَلّ ساكِت، بَسّ يلّي عم يتهاجَموا اليوم هنّي زُمَلاء و أصدقاء بحتِرِمُن، و كتير بحترم مشاركتُن بهالعمل، و واجِب عليّي و عا كل انسان بفَكِّر متلناانو يوقف بصَفُّن. بعتذر سلف عن عدم الرَدّ."