بعيداً من التوقعات: ليلى عبد اللطيف تنشر صورة زوجها.. تعرّفوا إلى "مارك"

نشرت ليلى عبد اللطيف صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها مع زوجها مارك أبو جودة، وعلقت عليها بالقول: "مع زوجي الله يحفظه".

وليست المرة الأولى التي تنشر فيها ليلى صورة برفقة زوجها فهما ظهرا أيضا في عدة مناسبات.

يُذكر ان ليلى عبد اللطيف تزوجت مرتين، المرة الأولى من رجل سعودي وانجبت منه ابنها فهد وابنتها زينة الا انه توفي لاحقا، ثم تزوجت مرة ثانية.

وكانت ليلى قد أطلت مؤخرا ليلة رأس السنة عبر شاشة "الجديد" مطلقة سلسلة توقعات للعام2022 .