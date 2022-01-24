نجوى كرم تطلق صرخة: لايمتى بدنا نضل ناكل بعض (فيديو)

أطلقت الفنانة نجوى كرم صرخة بسبب ارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض سعر الدولار، ووجهت رسالة تحدثت فيها نيابة عن المواطن اللبناني.

ونشرت نجوى فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام وجاء في كلامها:”كانوا بالمدرسة قبل كل موضوع، يحطولنا عنوان، اليوم العنوان الشبع، سؤال!.. لما طلع سعر الدولار، طارت الاسعار، ولما نزل الدولار ظلت الاسعار طايرة، لك لايمتى بدنا نضل ناكل بعض، كتار منا مش مناسبهم ينزل سعر الدولار، ايمتى رح نشبع، ايمتى بتجمعنا المصيبة، مين ناطرين يشيلنا، ما زال نحنا عم نغرق بعض، نباع الضمير بسوق الليرة، وما رح نشبع، ولا رح نرحم، وحياتكن في آخرة، وفي آخرة.. الشبع بيلغي الجشع".