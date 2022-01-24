فنون ومشاهير

نجوى كرم تطلق صرخة: لايمتى بدنا نضل ناكل بعض (فيديو)

Lebanon 24
24-01-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-910642-637786119947425051.jpg
Doc-P-910642-637786119947425051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أطلقت الفنانة نجوى كرم صرخة بسبب ارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض سعر الدولار، ووجهت رسالة تحدثت فيها نيابة عن المواطن اللبناني.

 

ونشرت نجوى فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام وجاء في كلامها:”كانوا بالمدرسة قبل كل موضوع، يحطولنا عنوان، اليوم العنوان الشبع، سؤال!.. لما طلع سعر الدولار، طارت الاسعار، ولما نزل الدولار ظلت الاسعار طايرة، لك لايمتى بدنا نضل ناكل بعض، كتار منا مش مناسبهم ينزل سعر الدولار، ايمتى رح نشبع، ايمتى بتجمعنا المصيبة، مين ناطرين يشيلنا، ما زال نحنا عم نغرق بعض، نباع الضمير بسوق الليرة، وما رح نشبع، ولا رح نرحم، وحياتكن في آخرة، وفي آخرة.. الشبع بيلغي الجشع".

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-01-24
08:18 | 2022-01-24
08:00 | 2022-01-24
07:21 | 2022-01-24
05:00 | 2022-01-24
04:30 | 2022-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website