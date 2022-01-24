فنانة شهير تتألم بشدّة بعد إصابتها بـ"أوميكرون"... هذا ما قالته

كشفت الفنانة نورهان عن المتاعب الصحية التي تعانيها جراء إصابتها بمتحور "أوميكرون"، مشيرةً إلى أن الأعراض التي ظهرت عليها ترافقت مع آلام شديدة.



وعبّرت نورهان عن حالتها الصحية عبر حسابها الشخصي ugn "فيسبوك"، قائلةً: "إيجابي، طيب أنا كده خدت كورونا والدلتا وآدي الأوميكرون وكله عدّى بصعابه الحمد لله، بس المرة دي بجد إيه ده!! ألم لا يُوصف لا شفت ولا هاشوف".