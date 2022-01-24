فنون ومشاهير

وفاة المصمم الفرنسي Thierry Mugler عن 73 عاما

Lebanon 24
24-01-2022 | 14:00
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توفي المصمم الفرنسي Thierry Mugler امس الاحد عن عمر 73 عاماً.

وأنشأ Thierry Mugler علامته عام 1974 وتميز بتصاميم تحوّل النساء الى مخلوقات خيالية عبر القصات الضيقة، التي تحدد منحنيات الجسم الى جانب التفاصيل التي تتميز بالنفحة السريالية. طبع موضة الثمانينات والتسعينيات قبل ان يتوجه بداية الـ2000 الى صناعة العطور، حيث عرف عطره Angel رواجاً كبيراً ادى الى تصنيفه رقم 1 لفترة معينة.
ألبس مشاهير هذا العالم كالفنانة الاميركية بيونسيه، كما تألقت عام 2019 نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بفستان من توقيع موغلير خلال حضورها حفل المت في نيويورك.
 
 
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