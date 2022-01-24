فنون ومشاهير

نيكول سابا تنشر صورة جريئة من داخل "الجاكوزي"... ولكن مع الكمامة!

Lebanon 24
24-01-2022 | 08:00
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نشرت الفنانة نيكول سابا، صورة جريئة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها من داخل "الجاكوزي"، وهي تضع الكمامة.
 
وعلّقت نيكول على الصورة، وقالت: "نهار عطلة".
 
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نيكول سابا

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