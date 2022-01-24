نيكول سابا تنشر صورة جريئة من داخل "الجاكوزي"... ولكن مع الكمامة!

نشرت الفنانة نيكول سابا، صورة جريئة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها من داخل "الجاكوزي"، وهي تضع الكمامة.

وعلّقت نيكول على الصورة، وقالت: "نهار عطلة".