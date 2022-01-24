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فنون ومشاهير
الظهور الاوّل لنوال بري في مسلسل "عروس بيروت"... ما رأيكم بآدائها في التمثيل؟(صورة)
Lebanon 24
24-01-2022
|
08:18
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شاركت الاعلاميّة والممثلة نوال بري متابعيها، بصورة من الحلقة الاولى من مسلسل "عروس بيروت"، في موسمه الثالث، والذي ظهرت فيه يوم أمس، بشخصيّة "ميرا".
وقالت نوال لجمهورها: "لا تفوتوا حلقتي الاولى بشخصية ميرا، أنتظر تعليقكم".
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