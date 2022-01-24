فنون ومشاهير

الظهور الاوّل لنوال بري في مسلسل "عروس بيروت"... ما رأيكم بآدائها في التمثيل؟(صورة)

Lebanon 24
24-01-2022 | 08:18
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شاركت الاعلاميّة والممثلة نوال بري متابعيها، بصورة من الحلقة الاولى من مسلسل "عروس بيروت"، في موسمه الثالث، والذي ظهرت فيه يوم أمس، بشخصيّة "ميرا".
 
وقالت نوال لجمهورها: "لا تفوتوا حلقتي الاولى بشخصية ميرا، أنتظر تعليقكم".
 
 
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نوال بري

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