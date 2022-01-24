الظهور الاوّل لنوال بري في مسلسل "عروس بيروت"... ما رأيكم بآدائها في التمثيل؟(صورة)

شاركت الاعلاميّة والممثلة نوال بري متابعيها، بصورة من الحلقة الاولى من مسلسل "عروس بيروت"، في موسمه الثالث، والذي ظهرت فيه يوم أمس، بشخصيّة "ميرا".

وقالت نوال لجمهورها: "لا تفوتوا حلقتي الاولى بشخصية ميرا، أنتظر تعليقكم".