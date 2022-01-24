فنون ومشاهير

سيارة نادين الراسي "انقطعت بالثلجات"! (صور)

Lebanon 24
24-01-2022 | 11:45
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نشرت الممثلة نادين الراسي صوراً لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" وهي داخل السيارة بعد أن انقطعت بسبب الثلوج. 
وكما أظهرت الصور، جاء رجال الإنقاذ لتقديم المساعدة، وعلقت الراسي على الصور بالقول: "ملائكتنا لليوم".
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نادين الراسي

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