سيارة نادين الراسي "انقطعت بالثلجات"! (صور)

نشرت الممثلة نادين الراسي صوراً لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" وهي داخل السيارة بعد أن انقطعت بسبب الثلوج.

وكما أظهرت الصور، جاء رجال الإنقاذ لتقديم المساعدة، وعلقت الراسي على الصور بالقول: "ملائكتنا لليوم".