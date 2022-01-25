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فنون ومشاهير
هذا ما قاله نقيب الفنانين اللبنانيين عن منى زكي بعد دورها في "أصحاب ولا أعز"
Lebanon 24
25-01-2022
|
05:00
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كشف جهاد الأطرش، نقيب الفنانين المحترفين اللبنانيين، عن رأيه في الجدل الذي أثاره فيلم "أصحاب ولا أعز" بعد عرضه مؤخرا عبر منصة نتفليكس، وموجة الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة منى زكي بسبب دورها في الفيلم.
وقال جهاد الأطرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس: "أولا الفنان عندما يظهر للجمهور يكون أول المبادئ التي يعتمد عليها إفادة الجمهور والمجتمع، ولا يكون فنانا لو أراد الإساءة للمجتمع والآداب العامة والعادات والتقاليد والأخلاق. ونحن اعتدنا في مصر الكريمة ولبنان وجود متسع لحرية الرأي، وهذا ما ركز عليه دكتور أشرف زكي في بيان النقابة، ونحن نوافق ونؤكد مساندتنا لهذا الرأي."
وأضاف: "النجمة الكبيرة منى زكي متستاهلش إلا الخير، وإبداء الإعجاب لعملها وفنها الراقي، وثقافتها الراقية والكم الهائل من الأعمال العظيمة التي قدمتها. ومصر هوليوود الشرق، وكل فنانات وفناني مصر نقدم لهم الاحترام والتقدير على ما يقدمون من أعمال رائعة تفيد المجتمع ولا تؤذيه."
وردا على سؤال عن وجود تحركات للنقابة في ظل الانتقادات الموجهة للفيلم، الذي يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين اللبنانيين، قال: "النقابة كانت منشغلة في انتخابات في الأيام الماضية، ومنذ الغد سنتابع هذا الأمر في مصر ولبنان، ونتدارس في مجلس النقابة لإصدار بيان أو بيانات منفردة لمساندة دكتور أشرف زكي، وكذلك النجوم اللبنانيين عادل كرم، نادين لبكي، جورج خباز، فؤاد يمين."
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