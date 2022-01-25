بعد مقتل مدير أعماله في إشكال داخل ملهى ليلي في بيروت.. هكذا علق وديع الشيخ

أعرب الفنان وديع الشيخ عن حزنه الشديد على وفاة مدير اعماله بلال داغر اثر مشاجرة حصلت داخل الملهى الليلي الذي يملكه الأخير في منطقة السوديكو في بيروت.

وقال الشيخ في حديث لـ "الجديد": "صوتي مش طالع"، واضاف: "فاجعة كبيرة إلي، خسرت شخص اكتر من خي".

وفي تفاصيل الإشكال، بدأت المشاجرة بين عامل في الملهى واحد الساهرين، فاتصل الاخير بالمدعو ع-س الذي حضر وضرب العامل وكان من البديهي أن يهرع الساهرون الى الخارج ومن بينهم بلال الذي طلب سيارته من عامل موقف السيارات.

وتلاسن بلال مع ع - س أمام الملهى و تطور الامر الى عراك بالايدي فسارع الاخير الى اطلاق النار على سيارة بلال الذي بادر بالمثل و اصاب المغدور برصاصتين الاولى بخاصرته والثانية في فخذه الى جانب 5 رصاصات متفرقة في جسده ففارق الحياة على الفور .