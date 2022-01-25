فنون ومشاهير

مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)

Lebanon 24
25-01-2022 | 03:00
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لا تزال قضية الشاب السوري "محمد الموسى"، المعروف بـ"قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم"، موضع جدل وتكهنات بشأن ملابسات الجريمة التي شكك كثيرون بها آخرهن خبيرة الأدلة الجنائية الدكتورة حلا ولد روب.

 

فقد صرَّحت حلا ولد روب خلال إحدى اللقاءات عن تفاصيل جديدة متعلقة بقضية الموسى، حيث طعنت بالفيديو التي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي للحادثة التي تظهر للرأي أن العام أن المتوفى كان يستعد لسرقة فيلا نانسي عجرم، وأن ما أقدم عليه زوجها الدكتور فادي الهاشم دفاعًا عن النفس.

 

وادعت حلا أن محمد الموسى قتل خارج المنزل وداخل سور الفيلا؛ وهو ما يتنافى مع إفادة زوج نانسي فادي الهاشم، وأوضحت أن الفيديو المتداول يحوي العديد من الأخطار من أجل إخفاء معالم الجريمة، وقالت: "طريقة إطلاق النار وعدد الطلقات ومكان الإصابات لا تبرر ولا تقع في خانة الدفاع عن النفس لما انعملت الأشعة على جثة محمد الموسى".

 

وكشفت حلا أنها مستعدة لتقديم طلب للمحكمة للحصول على تصريح من الحكومة السورية لمنحها الإذن في نبش قبر الموسى لدراسة العظام وإثبات أنه قتل عمدًا بناءً على الخبرات والشهادات التي تملكها.

 

وأكملت: "أنا مع الحق وقناعتي المطلقة أن محمد الموسى قتل غدرا وأنا مع فريق الاتهام ومخولة بشكل رسمي من الأهل بوكالة رسمية وتم لي التصريح بالعمل بهذه القضية .. وأنا على تواصل مع عدة قضاة ومحاميين بسوريا ومع وزارة العدل والخارجية بما يخص هذه القضية " .

 

يذكر أن نانسي عجرم وزوجها كشفا عن تفاصيل الحادثة عبر فيلم وثائقي بعنوان "الرواية الكاملة" تصل مدته لساعة ونصف ساعة، وتم تصويره ما بين لبنان وسوريا، وهو من إعداد الإعلامي جو معلوف ومن إنتاج وكتابة وإخراج زين الدين، وشركة سكوب برودكشن.

المصدر: البوابة
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