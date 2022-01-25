توفي في لبنان: مشاهد مؤثرة من جنازة بسام الملا.. انهيار أسرته وحضور كبير للنجوم (فيديو)

أمس الإثنين ودعت دمشق المخرج بسام الملا بتشييع مهيب من مسجد الأكرم، بحضور أسرته وعدد كبير من محبيه والنجوم في الوسط الفني الذين حرصوا على حضور جنازته ووداعه.

لم يتمكن ابنا الراحل شمس وآدهم تحمل الفراق، وظهر كل منهما في حالة انهيار أثناء تشييع جنازة والدهما وسط مواساة ومساندة كبيرة من أصدقائهما الذين سعوا لتخفيف معاناتهما ومواساتهما.

View this post on Instagram

A post shared by syriandrama (@syriandrama)





وكذلك حضر الجنازة مجموعة كبيرة من النجوم السوريين من بينهم دريد لحام، منى واصف، عباس النوري وبسام كوسا، وميلاد يوسف، شكران مرتجى، وفاء موصلي، مصطفى الخاني والكثير غيرهم.

View this post on Instagram

A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)





وتتلقى عائلته العزاء بصالة دار السعادة بالمزة، ومن المتوقع أن يشهد عزاء المخرج الراحل حضور كبير للنجوم نظرا لقيمته الفنية الكبيرة، وإشتهر مخرج مسلسلات البيئة الشامية بالكثير من الأعمال ومن بينها باب الحارة، الخوالي أيام شامية وغيرها.

يذكر أن المخرج السوري توفي السبت الماضي في لبنان، ونعته نقابة الفنانين في سوريا على صفحتها في "فيسبوك" وكتبت فيها: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا، وسنوافيكم لاحقا بمواعيد الدفن والعزاء".