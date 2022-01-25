11
o
بيروت
11
o
طرابلس
9
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
ياسمين عبد العزيز تدعم منى زكي في أزمتها بطريقتها الخاصة (صور)
Lebanon 24
25-01-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تعلق النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز كعادتها على خبر تعب والدها ومروره بأزمة صحية صعبة على اعتبار أنه مسألة شخصية خاصة بعائلتها، على عكس شقيقها وائل الذي أعلن عن مرض والده وطلب من متابعيه الدعاء.
واكتفت النجمة المصرية بدعم صديقتها النجمة منى زكي في أزمة الاهانات التي تتلقاها بسبب دورها المميّز في فيلم "أصحاب ولا أعز"، حيث نشرت مجموعة من الصور الجميلة لهما معاً من مراحل عمرية مختلفة، لتكشف من خلالها عمق الصداقة التي تجمع بينهما وبأنها تدعم وتقف خلق صديقتها ضدّ الحملة المستمرة بحقها.
من جهة ثانية، وقفت نقابة الممثلين المصرية الى جانب منى زكي وأصدرت بياناً أكدت فيه حرصها على حرية الإبداع، على اعتبار انه جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين، مشددة على أنها "لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلّفه ومخرجه، على أن تدعم منى زكي في حال حاول بعضهم اتخاذ أي إجراء من أي نوع ضدها".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
بعد "هبة" استعدوا للعاصفة "ياسمين".. نزول قطبي مثلج وموجة صقيع تستمر حتى هذا الموعد!
Lebanon 24
بعد "هبة" استعدوا للعاصفة "ياسمين".. نزول قطبي مثلج وموجة صقيع تستمر حتى هذا الموعد!
02:30 | 2022-01-25
25/01/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV بردانة.. ارتدت معطفها الفرو داخل غرفة الأخبار! (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV بردانة.. ارتدت معطفها الفرو داخل غرفة الأخبار! (صور)
04:03 | 2022-01-25
25/01/2022 04:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار إلى اللبنانيين.. إليكم موعد تحسّن الكهرباء
Lebanon 24
خبرٌ سار إلى اللبنانيين.. إليكم موعد تحسّن الكهرباء
04:50 | 2022-01-25
25/01/2022 04:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تفاصيل جديدة عن العاصفة المقبلة.. وتحذير للبنانيين!
Lebanon 24
اليكم تفاصيل جديدة عن العاصفة المقبلة.. وتحذير للبنانيين!
06:18 | 2022-01-25
25/01/2022 06:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل مدير أعماله في إشكال داخل ملهى ليلي في بيروت.. هكذا علق وديع الشيخ
Lebanon 24
بعد مقتل مدير أعماله في إشكال داخل ملهى ليلي في بيروت.. هكذا علق وديع الشيخ
02:00 | 2022-01-25
25/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-01-25
عائلة كاردشيان تحقق إنجازاً غير مسبوق.. فما هو؟
15:56 | 2022-01-25
منة فضالي بإطلالة لافتة.. شاهدوا أناقتها
15:40 | 2022-01-25
كارمن لبس تتعرض للسرقة!
15:35 | 2022-01-25
لاميتا فرنجية بإطلالة لافتة.. هكذا استعرضت أناقتها (صورة)
15:29 | 2022-01-25
نور عمرو دياب بفستان قصير وضيق (صور)
15:19 | 2022-01-25
بالصور - جينيفر لوبيز بإطلالة رياضية وبطنها المسطحة تذهل المتابعين
فيديو
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم إلى العلن.. خبيرة جنائية تطالب بنبش القبر وتكشف تفاصيل جديدة! (فيديو)
03:00 | 2022-01-25
26/01/2022 02:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
10:13 | 2022-01-22
26/01/2022 02:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
02:00 | 2022-01-22
26/01/2022 02:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact