ياسمين عبد العزيز تدعم منى زكي في أزمتها بطريقتها الخاصة (صور)





واكتفت النجمة المصرية بدعم صديقتها النجمة منى زكي في أزمة الاهانات التي تتلقاها بسبب دورها المميّز في فيلم "أصحاب ولا أعز"، حيث نشرت مجموعة من الصور الجميلة لهما معاً من مراحل عمرية مختلفة، لتكشف من خلالها عمق الصداقة التي تجمع بينهما وبأنها تدعم وتقف خلق صديقتها ضدّ الحملة المستمرة بحقها. لم تعلق النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز كعادتها على خبر تعب والدها ومروره بأزمة صحية صعبة على اعتبار أنه مسألة شخصية خاصة بعائلتها، على عكس شقيقها وائل الذي أعلن عن مرض والده وطلب من متابعيه الدعاء.واكتفت النجمة المصرية بدعم صديقتها النجمة منى زكي في أزمة الاهانات التي تتلقاها بسبب دورها المميّز في فيلم "أصحاب ولا أعز"، حيث نشرت مجموعة من الصور الجميلة لهما معاً من مراحل عمرية مختلفة، لتكشف من خلالها عمق الصداقة التي تجمع بينهما وبأنها تدعم وتقف خلق صديقتها ضدّ الحملة المستمرة بحقها.







من جهة ثانية، وقفت نقابة الممثلين المصرية الى جانب منى زكي وأصدرت بياناً أكدت فيه حرصها على حرية الإبداع، على اعتبار انه جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين، مشددة على أنها "لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلّفه ومخرجه، على أن تدعم منى زكي في حال حاول بعضهم اتخاذ أي إجراء من أي نوع ضدها".