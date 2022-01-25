يوسف الخال يوجّه رسالة إلى منى زكي

إلى #منى_زكي:
التمثيل هو لمن يجرؤ فقط و الحُرّ يجرؤ و الفنان الحرّ يجرؤ و أكثر. الحريّة الفردية حدودها بالعقل مُطلَق، الحرية المجتمعية حدودها حدود صحة الآخر، و للأسف هذا الآخر لا عقل فيه و لا صحة.
لا تكترثي، أنت تعيشين الحياة كما هي و هم؟! فقط يموتون فيها #اصحاب_ولا_اعز #y_y_k
— Youssef Al Khal (@youssefalkhal) January 24, 2022
إلى #منى_زكي:
التمثيل هو لمن يجرؤ فقط و الحُرّ يجرؤ و الفنان الحرّ يجرؤ و أكثر. الحريّة الفردية حدودها بالعقل مُطلَق، الحرية المجتمعية حدودها حدود صحة الآخر، و للأسف هذا الآخر لا عقل فيه و لا صحة.
لا تكترثي، أنت تعيشين الحياة كما هي و هم؟! فقط يموتون فيها #اصحاب_ولا_اعز #y_y_k