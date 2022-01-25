يوسف الخال يوجّه رسالة إلى منى زكي

وجّه الممثل يوسف الخال رسالة إلى الممثلة منى زكي بعد الجدل الكبير التي أحدثته مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز".

ودعا يوسف منى في تغريدة له عبر "تويتر" أن لا تكترث للهجوم عليها حيث كتب: "إلى #منى_زكي: التمثيل هو لمن يجرؤ فقط و الحُرّ يجرؤ و الفنان الحرّ يجرؤ و أكثر. الحريّة الفردية حدودها بالعقل مُطلَق، الحرية المجتمعية حدودها حدود صحة الآخر، و للأسف هذا الآخر لا عقل فيه و لا صحة. لا تكترثي، أنت تعيشين الحياة كما هي و هم؟! فقط يموتون فيها".

إلى #منى_زكي:

التمثيل هو لمن يجرؤ فقط و الحُرّ يجرؤ و الفنان الحرّ يجرؤ و أكثر. الحريّة الفردية حدودها بالعقل مُطلَق، الحرية المجتمعية حدودها حدود صحة الآخر، و للأسف هذا الآخر لا عقل فيه و لا صحة.

لا تكترثي، أنت تعيشين الحياة كما هي و هم؟! فقط يموتون فيها #اصحاب_ولا_اعز #y_y_k — Youssef Al Khal (@youssefalkhal) January 24, 2022