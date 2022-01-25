فنون ومشاهير

صورة لـ "سامر المصري" حديث المتابعين..كيف بدت ملامحه؟

Lebanon 24
25-01-2022 | 14:36
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل السوري سامر المصري.
 
وظهر سامر في وهو يبتسم مرتدياً قبعة باللون الأزرق والأسود.
 
 
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سامر المصري

سوريا

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