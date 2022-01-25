كيف كانت درة في طفولتها؟ (صورة)

نشرت الممثلة التونسية درة صورة جديدة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، مستخدمةً خاصية القصص القصيرة.

وظهرت درة وهي طفلة ومعها أطفال آخرون.

وعلقت درة على الصورة بكلمة "البراءة".