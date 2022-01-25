فنون ومشاهير

كيف كانت درة في طفولتها؟ (صورة)

Lebanon 24
25-01-2022 | 14:59
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نشرت الممثلة التونسية درة صورة جديدة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، مستخدمةً خاصية القصص القصيرة.
 
وظهرت درة وهي طفلة ومعها أطفال آخرون.
وعلقت درة على الصورة بكلمة "البراءة".
 

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