كارمن لبس تتعرض للسرقة!

تعرضت الممثلة اللبنانية كارمن لبس لقرصنة صفحتها الخاصة "فايسبوك"، إذ تمكن هاكر من خرق الحساب والسيطرة على الصفحة، وتغيير الصورة الأساسية وصورة الـ Cover، وتحويل المحتوى والاسم الاساسي الى ما هو بعيد عن كارمن وفنها وأعمالها.



وعلقت كارمن على تويتر :"للمرة التانية، صفحتي الفيسبوك انسرقت، وعم نشتغل نرجّعا، بهالوقت أي شي ممكن ينزل عليها أكيد ما بكون مني. شكرا".