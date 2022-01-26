أول ردّ من منى زكي بعد طلب الجمهور من زوجها الانفصال عنها!

بعيدا عن الجدل الدائر حول دورها في مسلسل "أصحاب ولا أعز" باكورة انتاج Netflix، اختارت منى زكي أن تشارك متابعيها دعاءا لعائلتها، وجاء الرد بعد طلب الجمهور من زوجها احمد حلمي الانفصال عنها بسبب دورها في الفيلم.وعبر خاصية القصص المصورة بحساب Instagram، كتبت منى زكي "اللهم إن عائلتي هم الرضا وأطهر النعم لقلبي فاسقهم العافية والسعادة بلا منتهى واحفظهم من كل مكروه، اللهم احفظ عائلتي فهم أغلى ما أملك، اللهم احفظني واحفظهم وعافني واعف عنهم واجمع شملنا وألف بين قلوبنا واكفنا شر أنفسنا والشيطان وأولاد الحرام، اللهم بارك لي في عمري وأهلي وعملي وفي وقتي وصحتي وفي مالي وفي كافة شؤوني وأحوالي".