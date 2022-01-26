فنون ومشاهير

مذيعة أخبار الـ LBCI تهدّد خطيبها بخنجر.. "ما بينلعب معي"! (صورة)

Lebanon 24
26-01-2022 | 03:00
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نشرت مذيعة أخبار الـ LBCI  رنيم بو خزام صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وجهت فيها رسالة حازمة لخطيبها ربيع بو علوان وهو شقيق الاعلامية منى أبو حمزة.

 

وحملت رنيم خنجرا وبندقية، وعلقت على الصورة قائلة: "هيدي الصورة رسالة مباشرة لربيع انو ما بينلعب معي".

 

وأضافت: "كمان من ذكرياتي بالمملكة العربية السعودية وتحديدا بمنطقة أبها اللي تعرفت على عاداتها وتقاليدها ورسوماتها القديمة".

 
 
 

فردت الإعلامية منى أبو حمزة عليها معلقة: "أصلا ربيع بيلعب كونغ فو".

 

أما زميلة رنيم في ال LBCIبترا أبو حيدر، فعلقت قائلة: "الله يساعده المعتر".

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