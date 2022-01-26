فنون ومشاهير

فنان كوميدي شهير يُعلن عن إصابته بفيروس "كورونا": "دعواتكم بالشفاء"

Lebanon 24
26-01-2022 | 06:06
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أعلن الفنان المصري الشهير، بيومي فؤاد، عن إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه يعزل نفسه في الوقت الحالي.

وخلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "سناب شات"، قال بيومي فؤاد: "دعواتكم بالشفاء، أنا كورونا وعازل نفسي بقالي يومين في المكتب..دعواتكم بالشفاء..وحشتوني".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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