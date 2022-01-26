حسين نجدي يطلق أول أعماله الفنية: لا تروح

أطلق الفنان الشاب حسين نجدي أول عمل فني له، حمل عنوان: "لا تروح"، وهي أغنية شبابية ذات طابع رومنسي وايقاع خفيف. والاغنية من كلمات الشاعر محمد علي عثمان، والحان وتوزيع ناصر الاسعد.