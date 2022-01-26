عابد فهد يوجّه رسالة لأمل عرفة بعد حديثها عن ذكرياتهما الجميلة

أثار النجم السوري عابد فهد ضجة بين متابعيه على السوشيال ميديا بتواضعه وعفويته، وذلك بعد ردّه على تعليق النجمة أمل عرفة خلال استضافتها في برنامج "40" حيث أطلقت عليه اسم "عبودي"، كاشفةً أنه "حبيب قلبها".وأعاد فهد نشر مقطع فيديو لحديث عرفة عنه وما قالته عن علاقتها المميزة به منذ الطفولة، إذ قالت عنه بحب وشوق: "عابد بعرفه من زمان وكان جارنا وهو لم يتغيّر أبداً وكل ما أشوفه بحس انه هو بذاته اللي كنا نحكي ونحلم ونتخانق. بفرح بنجاحه كتير وبشوف حالي فيه كتير وبحبه وبحب زينة وولادهم".وعلّق عابد فهد على المقطع قائلاً: "يا أمل كيف الواحد بدو يردّلك هالمحبة والاحترام والتقدير اللي بتتمنيه لكل رفقاتك وزملائك، كل كلمة فيها عم تنبض بالصدق والاعتزاز وهذا من النادر إن يعترف به الآخرون فهو ينتمي الى عالم العطاء بدون انتظار مقابل".