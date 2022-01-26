ساندي تتهم هذا الشخص بنقل كورونا إليها

نشرت الفنانة المصرية ساندي فيديو جديد لها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" مستخدمة خاصية الستوري.

وأعلنت ساندي خلال الفيديو إصابتها بفيروس كورونا وقالت: "بعاني من تكسير في جسمي، وكان نفسي أعرف التكسير ده شكله إيه، بس مكنش لازم أعرف إن جالي كورونا".وتابعت عن تفاصيل إصابتها بكورونا حيث قالت إنها أصيبت عن طريق عامل في البنزينة عطس أمامها.