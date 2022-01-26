ضجة كبيرة بسبب فستان زفاف شقيقة دنيا بطمة (صور)

أثار فستان زفاف شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، ابتسام بطمة، ضجة كبية وسط المتابعين.

وفي التفاصيل، انتشرت مجموعة من الصور تظهر فستان زفاف ابتسام المفتوح عند منطقة الصدر، لكنه في نفس الوقت فخم للغاية.