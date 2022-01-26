فنون ومشاهير

ضجة كبيرة بسبب فستان زفاف شقيقة دنيا بطمة (صور)

Lebanon 24
26-01-2022 | 12:39
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أثار فستان زفاف شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، ابتسام بطمة، ضجة كبية وسط المتابعين.
 
وفي التفاصيل، انتشرت مجموعة من الصور تظهر فستان زفاف ابتسام المفتوح عند منطقة الصدر، لكنه في نفس الوقت فخم للغاية.
 
 
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ابتسام بطمة

فستان زفاف

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