فنون ومشاهير

شد شعرها وأسقطها أرضًا.. هذا ما حصل مع الراقصة جوهرة خلال حفل زفاف

Lebanon 24
26-01-2022 | 12:52
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بعد المشاهد التي تم التداول بها و تظهر من خلالها الراقصة الشرقية جوهرة وهي تتعرض للتعدي داخل حفل زفاف وقد تم جذبها من شعرها وسقطت بعدها على الارض، أكدت جوهرة لموقع "الفن" أن ما جرى لم يكن ضرباً مقصوداً إنما بعض الشبان قرروا التقاط الصور التذكارية معها فتدخل حراس المناسبة لإبعادهم عنها و من شدة التدافع جذبها أحدهم من شعرها و شعرت بالألم فسقطت على الارض .
تابعت جوهرة ان باسم عبد المنعم وقف سريعاً فوقها و ابعدها عن المكان فدخلت غرفة مجاورة لحفل الزفاف و غادرت بعدها المكان . واستغربت ما حصل معها لأنها المرة الاولى التي تتعرض بها لأزمة ولو بسيطة مع الجمهور من حولها وهي بالعادة لا تلجأ الى البادي غارد في حفلاتها و من يرافقها هو فقط مدير أعمالها .
أكدت جوهرة أنها بخير والحادثة لم تصيبها بأي أذى جسدي .
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