حدث يغيرّ حياة سعد حمدان وما علاقة زوجته؟

بعد مرور عامين على زواج الفنان اللبناني سعد حمدان من لولو، وضعت الأخيرة طفلهما الأول بخير وعافية، وأصبح أباً لأول مرة لصبي يحمل ملامحه ويشبه والدته لحد كبير، وقد أطلقا عليه اسم "نوا".