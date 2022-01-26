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فنون ومشاهير
غادة عبد الرازق تعلن إصابتها بكورونا
Lebanon 24
26-01-2022
|
13:26
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أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق إصابتها بمتحور أوميكرون.
وقالت غادة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" مستخدمة خاصية القصص القصيرة "الحمد لله على كل شي.. طلعت المسحة إيجابية أوميكرون".
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