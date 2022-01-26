فنون ومشاهير

تزوجت عبد الحليم عرفياً وأجهضت أكثر من مرة.. أسرار ومعلومات عن سعاد حسني

Lebanon 24
26-01-2022 | 23:40
A-
A+
Doc-P-911798-637788624734009516.jpg
Doc-P-911798-637788624734009516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لو كانت الفنانة المصرية سعاد حسني لا تزال على قيد الحياة كنا لنحتفل بعيد ميلادها الـ79 والذي يصادف الأربعاء الموافق 26 كانون الثاني، إلَّا أنه مضى 21 عامًا على رحيلها.

 

وقد احتفل محرك البحث "غوغل" أمس بذكرى ميلاد هذه القامة الفنية التي أبهرتنا بأدوارها السينمائية وأعمالها الفنية المميزة، مما دفع المشاهدين على إطلاق لقب "سندريلا الشاشة العربية" عليها.

 

إليكم بعض المعلومات والأسرار حول حياة سعاد حسني:

1. رفضت الحجاب ولم ترغب بالتوبة رغم إلحاح الفنانات التائبات عليها بذلك، حيث كانت ترى أن محاولات دفع الفنانات للتوبة وارتداء الحجاب واعتزال الفن جزء لدفع مصر في التنازل عن دورها في المنطقة العربية؛ حيث كانت تعتبر نفسها شخصية تمثل المرأة المصرية والعربية.

 

وصرَّحت في إحدى اللقاءات: "لتوبة عن إيه.. المسألة مش لبس حجاب والكلام في الدين وبس.. كأن كل اللي عملته وقدمته كان جريمة ورذيلة وفضيحة وذنب كبير يتطلب مني التوبة".

 

2. تزوجت من عبد الحليم حافظ عرفيًا، ورفضت الإعلان عن الأمر لأنها شعرت ان ما كان بينها وبينه لا يبني بيت الأحلام حيث رفض الإعلان عن زواجهما رسميًا، وأوضحت في البداية أنه كان يعطف عليها لأنها دخلت الفن بعمر صغير وكانت يتيمة، حيث صرَّحت في إحدى اللقاءات: "كان بيعطف عليا.. بنت صغيرة داخلة عالم جديد وهو سبق له الشهرة والمكانة، ولأنه زيي كان يتيم وعاش الحرمان العاطفي فكان حاسس بي قوي".

 

وكانت أغنية عبد الحليم حافظ بعنوان "قولي حاجة.. أي حاجة" موجهة لسعاد حسني.

 

. 3 كان جميع من تزوجت بهم سعاد حسني أصغر منها سنًا باستثناء عبد الحليم حافظ، فقد كان رفضها الزواج من أشخاص أكبر منها سنًا يعود إلى الصورة المحفورة في ذهنها حول العريس العجوز الذي حاول والدها تزويجه لها والثري العربي الذي حاولت زوجة والدها منحه إياها.

 

4. أجهضت حسني أكثر من مرة رغم زواجها خمس مرات، فحينما كانت على ذمة المخرج صلاح كريم تعرضت للاجهاض وهو ما أنهى علاقتهما الزوجية التي لم تدم طويلًا، الا انهما إنفصلا بشكل ودي.

 

5. عانت حسني من مرض انفصام الشخصية لفترة قصيرة.

 

6. عانت الكثير من الأمراض من بينها تآكل في الفقرتين (العجز والقطنية)، أصيبت بشلل في الوجه وإلتهاب فيروسي في العصب السابع، أصيبت بمرض الاكتئاب بعد وفاة الشاعر صلاح جاهين.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:34 | 2022-01-27
08:00 | 2022-01-27
05:00 | 2022-01-27
04:47 | 2022-01-27
04:30 | 2022-01-27
04:06 | 2022-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website