فنون ومشاهير

بعد نشر صورة زوجها ليلى عبد اللطيف تتوجه بكلمات مؤثرة لابنها السعودي.. تعرفوا إليه

Lebanon 24
27-01-2022 | 03:00
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نشرت ليلى عبد اللطيف صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام لابنها فهد وعلقت عليها بالقول: "يوم عن يوم عم بكبر فيك وفخورة بكل إللي عملتو وعم تعملو أثبتت إنك الإبن المثالي بحبك كتير يا إمي".

 

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فرد عيها "فهد" معلقا على الصورة بالقول: "حياتي انتي، الي عملتوا كله بفضل ربي وفضل دعاءك ودعمك وكونك الام الطيبة الحنونة القوية والمتفهمة.. تعلمنا منك الكثير ولسا منتعلم منك الكثير يا عمري انتي. جعل عمرك طويل والصحة لباسك العمر كله ".

 

يُذكر ان ليلى عبد اللطيف تزوجت مرتين، المرة الأولى من رجل سعودي وانجبت منه ابنها فهد وابنتها زينة الا انه توفي لاحقا، ثم تزوجت مرة ثانية من اللبناني مارك أبو جودة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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