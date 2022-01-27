فنون ومشاهير

غادة عبد الرازق تخرج من سباق ماراثون دراما رمضان 2022.. فما السبب؟

Lebanon 24
27-01-2022 | 11:00
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رغم انطلاق صناع مسلسل "أبواب خلفية"، الذي تلعب بطولته النجمة المصرية غادة عبد الرازق، في التحضيرات لتصوير العمل الدرامي الذي سيشارك في السباق الرمضاني، فاجأت عبدالرازق الجمهور بإعلان تأجيل تصوير المسلسل، وبذلك لن تظهر في دراما رمضان 2022.


وأعلنت غادة عبد الرازق إصابتها بمتحور "أوميكرون"، وقررت الجهة المنتجة للمسلسل تأجيل العمل بسبب انتشار فيروس كورونا، وبالتالي انسحابه من السباق في الموسم الأشهر على مدار العام.
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