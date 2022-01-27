هل يوافق ابطال الفيلم على لعبة "أصحاب ولا أعز" في الواقع؟.. اليكم اجاباتهم (فيديو)

يبدو أن قصة الفيلم العربي الأول الذي أنتجته "نتفليكس" تحت عنوان "أصحاب ولا أعز"، كان لها أثر في نفوس النجوم المشاركين في العمل، حيث تتناول القصة "لعبة" بين الأصدقاء، من خلال وضع هواتفهم المحمولة على طاولة، واطلاعهم جميعاً على الرسائل التي ترد لأي منهم، وهو ما بدأ به الفيلم الذي كشف عما دار بين الأصدقاء بسبب تلك الرسائل.

وأفرجت "نتفليكس"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، عن مقطع فيديو تحدث فيه أبطال الفيلم والمشاركون فيه عن إمكانية ممارسة تلك اللعبة بين أصدقائهم في الحياة الواقعية.

ووفقاً لما كشفه الفيديو، فقد أجابت منى زكي عن إمكانية ممارسة لعبة فيلم "أصحاب ولا أعز"، المأخوذ عن الفيلم الإيطالي الشهير "perfect strangers"، في الواقع، بأن تلعب لعبة تتشارك فيها جميع الرسائل والمكالمات الهاتفية الواردة على هاتفها مع هواتف أصدقائها.

وقالت منى زكي إنها لا تمانع في لعب تلك اللعبة في الواقع، متابعة أنها لا مشكلة لديها في مشاركة ذلك مع الأصدقاء، وأردفت قائلة: "أنا معنديش أسرار رهيبة في حياتي خالص".



وبشأن الشبه بين شخصيتها الحقيقية وشخصية "مريم"، التي جسدتها ضمن أحداث الفيلم، أوضحت منى زكي أنها شعرت بالشخصية بشكل كبير، لأنها تعايشت فيها مع أشخاص من أصحابها، وبعض الناس حولها، مبينة أنها كانت مهتمة كثيراً بالعمل وتوضيح معنى شعور المرأة بأنها ليست امرأة بسبب الرجل الذي معها.

وأكد إياد نصار، أيضاً، أنه لا يمانع في خوض تجربة تلك اللعبة في الحقيقة، كما تحدث المشاركون في الفيلم عن شعورهم بالظهور في هذا الفيلم، وكيف أنه يمثل أحداثاً واقعية.

فيما أكد كل من الممثلين عادل كرم وجورج خباز انهما لا يوافقان على اللعبة.