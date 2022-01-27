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فنون ومشاهير
نجمة "الغزالة رايقة" مصابة بكورونا
Lebanon 24
27-01-2022
|
10:15
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كشفت مصادر مقرّبة من النجمة منة شلبي، بطلة فيلم "الغزالة رايقة"، أنها أجرت مسحة الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وقد جاءت نتيجتها إيجابية، وذلك بعد شعورها ببعض التعب قبل سفرها إلى لبنان لتصوير أول مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد "بطلوع الروح" يوم السبت المقبل، على أن يستمر التصوير هناك لمدة أسبوع، إلا أن إصابة منة اضطرت صنّاع العمل لتأجيل السفر ووقف التصوير الى حين شفائها.
المصدر: لها
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