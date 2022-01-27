نجمة "الغزالة رايقة" مصابة بكورونا

كشفت مصادر مقرّبة من النجمة منة شلبي، بطلة فيلم "الغزالة رايقة"، أنها أجرت مسحة الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وقد جاءت نتيجتها إيجابية، وذلك بعد شعورها ببعض التعب قبل سفرها إلى لبنان لتصوير أول مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد "بطلوع الروح" يوم السبت المقبل، على أن يستمر التصوير هناك لمدة أسبوع، إلا أن إصابة منة اضطرت صنّاع العمل لتأجيل السفر ووقف التصوير الى حين شفائها.