فنون ومشاهير

كندة علوش تشارك في فيلم هندي ذات إنتاج مشترك

Lebanon 24
27-01-2022 | 16:00
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انتهت الممثلة السورية كندة علوش من تصوير مشاهدها في الفيلم الهندي "Yellow bus"، الفيلم تم تصويره بين لبنان واحدى الدول الاوروبية.
 
ويدور الفيلم حول قصة طفلة تنسى داخل حافلة المدرسة لتفارق الحياة بسبب الحرارة المرتفعة. تلعب كيندا علوش دور مديرة المدرسة التي سيكون عليها مواجهة ام الطفلة في بحثها عن حقيقة موت طفلتها.
الفيلم من إخراج وتأليف ويندي بيدنارز وبطولة كندة علوش التي تلعب دور "ميرا" مديرة المدرسة، ونجمة بوليوود الهندية تانيشتا تشاتيرجي، التي تلعب دور الأم أناندا، وآميت سيال في دور الأب.
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