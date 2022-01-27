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فنون ومشاهير
روان بن حسين تتحدى منتقد صورة إبنتها... وترد بشكل ناري
Lebanon 24
27-01-2022
|
12:37
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تحدت الفنانة الكويتية روان بن حسين المتابع الذي كان قد تحرش بإبنتها من خلال تعليقه على صورتها، وأعادت نشر صورة جديدة لها كرسالة واضحة بعدم خوفها من كلام الناس.
لم تقم الأم روان بن حسين هذه المرة بنشر فيديوهات لها عبر صفاحتها الخاصة، بل ظهرت بحالة غضب عارم تجاه أحد المتابعين، وذلك بعد عرضها صوراً لطفلتها على صفحتها الخاصة.
ومن المعروف أن روان حريصة كل الحرص على عدم إظهار وجه ابنتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن بعد نشرها الصورة قام أحد المتابعين بكتابة تعليق على الصورة، قال فيه :"من الحين قمتي تستعرضين فيها بكرا لكبرت بتصير موديل وتستعرض مؤخرتها عزالله ترابيتك سافلة، ما أقول غير الله يستر على الصغيرة الحمدلله أن أمي محتشمة ومسلمة".
وفي رد ناري من روان على المتابع، قالت: "أطلع حرارتي فيك وفي أمك وانت لدخلت أمك في الموضوع فخلينا نحكي عن أمك مسلمة ومحتشمة وعرفت تربيك وتعلمك هذه الأخلاقيات التي تتكلم عن بنات الناس وأطفالهم بهذه الطريقة".
وتابعت :"إذا انت تربيت إنسان متحرش أطفال، إنسان تشوف حتى الطفلة الصغيرة عمرها لم يكمل سنتين فيها إستعراض وفيها إغراء فـ أنت إنسان معاق ومختل في راسك واللي مثلك لازم يحطوهن بالسجن".
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