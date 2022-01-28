رغم طلاقهما... شيرين تنعي جدة حسام حبيب بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، جدة زوجها السابق حسام حبيب التي وافتها المنية.



كتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على Twitter تنعي جدة زوجها السابق، ووصفتها بـ "العزيزة إلى قلبي، جدتي الغالية".



أوضحت شيرين: "بسم الله الرحمن الرحيم(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)صدق الله العظيم.إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة الي قلبي جدتي الغالية؛ "جدة حسام حبيب".

ومؤخرا، أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا رسميا تؤكد فيه انفصالها عن الفنان حسام حبيب، محتفظة بالأسباب لنفسها. قبل أن تبدأ في طرح أغاني ألبومها الجديد بشكل منفرد.