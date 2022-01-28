جون ترافولتا من حفل Joy Awards: قدت الطائرة بنفسي إلى الرياض

عبر النجم الأميركي جون ترافولتا عن سعادته بحضور حفل توزيع جوائز Joy Awards ضمن فعاليات موسم الرياض.أوضح جون ترافولتا أثناء تواجده على السجادة البنفسجية لحفل جوائز Joy Awards أنه قاد طائرته بنفسه إلى الرياض، حيث استقلها من الباحة الخلفية لمنزله الموجود ضمن مجتمع يضم مطار، وطار لمدة 7 ساعات قبل التوقف للراحة ثم استنئاف رحلته إلى السعودية.أكد ترافولتا أن سبب استمرار مسيرته الفنية لمدة 50 عاما هو أولاده، لأنهم يملئوا حياته بالطاقة والرغبة في تحقيق الأهداف والأحلام.أشار جون ترافولتا إلى أنه يزور الرياض للمرة الثانية وسبق له تجربة عدد من المطاعم بها، ويشعر دائما بحفاوة استقبال الجمهور السعودي له وترحابهم الدائم.يذكر أن حفل توزيع جوائز Joy Awards خاص بتكريم صناع الترفيه بمجالاته المختلفة في العالم العربي، إذ يعدّ هذا الحفل الحدث الأبرز في موسم الرياض، ويجرى في منطقة بوليفارد رياض سيتي.